O Presidente da República considera que o excedente orçamental de 0,2% previsto pelo Governo para o final de 2020 é uma “oportunidade única” para reduzir a dívida pública ao exterior. Em declarações a partir do Porto e transmitidas pela RTP 3, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou ainda esperança de que isso signifique mais investimento público nas áreas críticas.

“Há expectativas de que, este ano, precisamente porque a situação do Orçamento é melhor, haja, e nos próximos anos, mais investimento na saúde, mais investimento nas infraestruturas, mais investimentos, inclusive, também, em matéria de segurança”, apontou o chefe de Estado.

De seguida, Marcelo Rebelo de Sousa assumiu esperar “que, em geral, o investimento público, que sofreu, porque sofreu durante muitos anos, seja compensado ao menos numa parte no próximo ano, e nos anos seguintes, se a economia mundial e europeia o permitirem”.

Esta terça-feira foi revelado que o Governo está a preparar um Orçamento do Estado para 2020 no qual prevê um crescimento de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) e um excedente orçamental de 0,2% no final do exercício, assim como uma taxa de desemprego em 6,1%.

Questionado acerca das exigências da cultura, que pedem que 1% do orçamento seja dedicado ao setor, o Presidente da República mostrou-se expectante.

“Não queria antecipar-me àquilo que vou ouvir de partidos e de parceiros económicos e sociais [na próxima semana]. Mas tenho acompanhado com atenção a preocupação da cultura, e aquilo que significa essa preocupação. Vamos ver qual é o acolhimento que têm no Orçamento apresentado segunda-feira”, indicou.