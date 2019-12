Mais dinheiro para a Saúde, mais profissionais. Marta Temido vai ver o orçamento para a Saúde reforçado em 800 milhões de euros em 2020, num plano que prevê também a contratação de mais de 8.000 profissionais e ainda 550 milhões para reduzir os pagamentos em atraso. O PSD saúda a iniciativa, mas diz que a partir de agora a ministra fica “sem desculpas” caso a situação do SNS não melhore daqui para a frente.

David Justino, vice-presidente do PSD, referiu à TSF (acesso livre) que o plano apresentado esta quarta-feira pelo Executivo para melhorar a capacidade de resposta do SNS vai ao encontro de alguns dos pontos do programa eleitoral do PSD.

Segundo o dirigente social-democrata, se as questões dos recursos humanos, do investimento no SNS e da gestão forem trabalhadas em conjunto, “isto pode conduzir a um avanço significativo na superação das dificuldades”. Caso contrário, se os problemas no setor da Saúde continuarem, a responsabilidade é da ministra Marta Temido.

No programa “Almoços Grátis”, Carlos César, presidente do PS, destacou o facto de o Governo dar um primeiro passo para resolver a suborçamentação crónica na Saúde, sublinhando que este plano de investimentos “é consequência da boa gestão das finanças públicas que o Governo tem vindo a fazer”.

Carlos César rejeitou ainda que o plano de melhoria de resposta do SNS tenha sido aprovado para satisfazer as exigências do Bloco de Esquerda, sendo antes uma “consequência do programa do Governo e das prioridades estabelecidas no programa eleitoral do PS”.