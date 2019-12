Greta Thunberg é o nome que tem estado nas bocas do mundo e chegou agora à capa da Time, com uma fotografia tirada em Lisboa. A ativista ambiental sueca foi eleita a “personalidade do ano” pela revista norte-americana, distinção que é atribuída há 92 anos à personalidade que mais se destacou nesse ano.

A ativista ambiental tornou-se assim a pessoa mais jovem de sempre a ser nomeada a personalidade do ano pela Time, de acordo com a Today (acesso livre, conteúdo em inglês). Na lista de candidatos deste ano encontrava-se o presidente norte-americano Donald Trump, a speaker da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos Nancy Pelosi e os protestantes em Hong Kong.

O combate às alterações climáticas e os seus efeitos tem estado em destaque neste ano, e Greta Thunberg é uma das caras do movimento. A jovem, que foi nomeada para o prémio Nobel da paz, em março, foi a “força galvanizadora” que deu o mote para as greves climáticas estudantis que acabaram por se realizar um pouco por todo o mundo.

No ano passado, a distinção foi atribuída aos “Guardiões e a Guerra à Verdade”, um grupo de jornalistas que foram alvo de ameaças ou assediados pelo seu trabalho. Já em 2017 foram os “Silence Breakers“, na altura em que o movimento #MeToo se destacou, representando as pessoas que se chegaram à frente para denunciar assédios.