Ativista ambiental Greta Thunberg já chegou a Lisboa

Greta Thunberg, já está em Lisboa. O “La Vagabonde”, catamarã em que a jovem ativista ambiental se fez transportar desde os EUA até à capital portuguesa está prestes a atracar na Doca de Santo Amaro.

À sua espera, a jovem sueca tem o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, jovens ativistas portugueses, mas também diversos representantes do parlamento português e muitos defensores da sua causa.

O Presidente da República saudou a chegada da ativista a Lisboa, mas optou por não ir cumprimentar a jovem à Doca de Alcântara uma vez que poderia “ser considerado aproveitamento político”.

Está previsto que Thunberg dê uma conferência de imprensa. Segundo a organização, vão falar, além de Greta Thunberg, jovens ativistas portugueses, Riley Whitelum, o comandante do “La Vagabonde”, barco no qual fez a travessia de Hampton, Virgínia (Estados Unidos), para Portugal, e Nikki Henderson, membro da tripulação e marinheira profissional.

De acordo com os organizadores da visita não está prevista qualquer outra iniciativa da jovem, que deve partir de comboio para Madrid, para participar na COP25, que começou na segunda-feira e que junta representantes de quase 200 países, signatários do Acordo de Paris, de redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Greta Thunberg, de 16 anos, celebrizou-se em todo o mundo por ter iniciado no seu país (Suécia) as greves pelo clima, em protesto pela falta de medidas dos políticos para fazer face às alterações climáticas.