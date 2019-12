A sessão arrancou morna em Wall Street, com as principais bolsas dos EUA a seguirem rumos distintos, no dia em que o presidente da Fed vai dar a conhecer as conclusões de mais uma reunião de política monetária. Jerome Powell tem conferência marcada para as 19h00, hora de Lisboa.

O S&P 500 está a valorizar 0,11%, para 3.135,88 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq ganha 0,18%, para 6.631,61 pontos. O industrial Dow Jones segue em sentido inverso, registando uma desvalorização de 0,15%, para 27.839,74 pontos.

A Chevron está em destaque devido a uma queda de 0,72%, para 117,05 dólares. A pressão vendedora instalou-se, depois de ter anunciado que vai assumir uma perda no valor de 10 mil milhões de dólares dos seus ativos no negócio da exploração de gás. A companhia também revelou que tenciona vender alguns desses ativos.

Em sentido inverso, a Netflix está a suportar os ganhos ao somar 1,12%, eliminando perdas registadas na sessão anterior. Os títulos estão a cotar nos 296,6 dólares, depois de se saber que a nova aposta, The Irishman, conquistou 26,4 milhões de espetadores em apenas uma semana.

No mercado das commodities, o ouro avança 0,23%, para 1.467,31 dólares a onça, e o petróleo recua 0,20% em Nova Iorque, para 59,12 dólares o barril.

Os investidores posicionam-se, assim, para um arranque condicionado pela reunião da Fed mais perto do fim da sessão. Mas não se espera que a Fed anuncie qualquer mudança nos juros.