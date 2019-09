Já foram divulgadas pela Casa Branca as notas da conversa entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo ucraniano, que levou à abertura do processo de “impeachment” a Donald Trump. Na chamada telefónica, Trump pediu a Volodymyr Zelensky que investigasse o candidato democrata Joe Biden, cujo filho trabalhava para uma empresa de gás ucraniana.

O telefonema deu origem a uma queixa de um trabalhador e aconteceu depois de Trump decidir travar a ajuda militar dada pelos Estados Unidos à Ucrânia. No seguimento do processo, Trump tinha prometido revelar o conteúdo da conversa, sendo que o que foi divulgado agora são as notas tiradas por oficiais norte-americanos, adianta a BBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

“Fala-se muito do filho do Biden, que o Biden travou a investigação. Há muita gente que quer descobrir, por isso tudo o puder fazer para ajudar o procurador-geral seria ótimo. Biden andou a vangloriar-se que travou a investigação, por isso seria ótimo que pudesse investigar… parece-me horrível”, pode ler-se no resumo da conversa que tomou lugar a 25 de julho passado.

Neste pedido, Trump está a fazer referência a quando Joe Biden, enquanto era vice-presidente, incentivou a Ucrânia a despedir o procurador que estava a investigar a empresa Burisma Holdings, sendo que o filho era um dos membros do conselho de administração. Na altura, Biden defendeu que a intervenção foi motivada por receios de corrupção.

O documento divulgado confirma assim que Trump pediu mesmo uma investigação, mas não fez menção do congelamento da ajuda militar. O presidente norte-americano já reagiu no Twitter, questionando se os democratas iriam pedir desculpa depois de ser conhecida a chamada “perfeita”.

O Presidente da Ucrânia também já se pronunciou sobre a polémica, dizendo que o único que o consegue pressionar é o seu filho de seis anos. “A mim ninguém me pressiona porque sou o Presidente de um país independente. A única pessoa que pode pressionar-me é o meu filho, que tem 6 anos”, disse, quando questionado sobre se tinha sido pressionado por Trump, em declarações ao canal russo Rossía 24.

(Notícia atualizada às 16h50)