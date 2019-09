A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a democrata Nancy Pelosi, anunciou esta terça-feira a abertura de um processo com o objetivo de destituir o Presidente, Donald Trump.

“O Presidente deve ser responsabilizado. Ninguém está acima da lei”, sublinhou a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, frisando que o Chefe de Estado “tem de ser responsabilizado”.

A abertura formal de um processo de impeachment contra Trump surge na sequência de suspeitas em torno de um telefonema entre o Presidente dos Estados Unidos e o seu homólogo ucraniano, Vladimir Zelenski, em julho passado, pressionando-o a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, vice-presidente no mandato do presidente Barack Obama e atual candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana.

Trump revelou, esta terça-feira, que ia divulgar a transcrição da conversa, mas isso não evitou a decisão de Pelosi. A democrata explicou que as provas indicam que Trump “faltou aos seus deveres”, tendo sido acusado por inúmeros congressistas de abuso de poder.

“As ações do presidente violaram gravemente a constituição” norte-americana, frisou Nancy Pelosi.

Trump reagiu imediatamente nas redes sociais. “Eles nem sequer leram as transcrições. É uma caça às bruxas total!”, escreveu no Twitter, acrescentando que se trata de “Assédio Presidencial!”.