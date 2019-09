Donald Trump continua a fazer tremer as bolsas de Nova Iorque e, desta vez, não é com as tensões comerciais. O processo de impeachment contra o presidente norte-americano afundou as bolsas na última sessão, estando a colocar pressão nas restantes bolsas mundiais. Nos EUA, contudo, a sessão está a ser de recuperação, com os resultados a animarem a negociação. A Nike brilha.

Esta terça-feira, a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a democrata Nancy Pelosi, anunciou a abertura de um processo com o objetivo de destituir Donald Trump. “O Presidente deve ser responsabilizado. Ninguém está acima da lei”, sublinhou.

A abertura formal de um processo de impeachment surge na sequência de suspeitas em torno de um telefonema entre Trump e o seu homólogo ucraniano, Vladimir Zelenski, em julho passado, pressionando-o a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, vice-presidente no mandato de Barack Obama e atual candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana.

Depois do “trambolhão” na última sessão em resultado deste processo, Wall Street está a negociar em “terreno” positivo, esta quarta-feira. O índice de referência S&P 500 está a somar 0,02% para 2.971,62 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq valoriza 0,04% para 7.997,2 pontos.

No setor industrial, o Dow Jones está a valorizar 0,36% para 26.905,31 pontos, com a Nike a brilhar. As ações da fabricante de artigos desportivos somam 6,3% para 92,67 dólares. Este desempenho da marca norte-americana acontece depois de a empresa ter apresentado resultados acima dos previstos no primeiro trimestre.