Retoma das negociações comerciais anima Wall Street

Os principais índices dos Estados Unidos estão em alta, com os investidores animados com a notícia de que a China e os EUA vão retomar as negociações comerciais. Esta nova ronda de negociações entre as duas maiores economias do mundo vem aliviar o clima de incerteza que se estava a viver nos mercados depois de Donald Trump ter cancelado uma visita de delegados chineses aos EUA.

O índice de referência S&P 500 está a subir 0,3% para 3.006,12 pontos, acompanhado pelo tecnológico Nasdaq que soma 0,45% para 8.148,63 pontos. A manter a tendência de ganhos está também o industrial Dow Jones que valoriza 0,41% para 27.059,3 pontos.

Os mercados estão animados na segunda sessão da semana, depois de o secretário do Tesouro dos Estados Unidos ter anunciado que vai encontrar-se com o vice-primeiro-ministro chinês para uma nova ronda de negociações já no início de outubro.

Esta notícia surge depois de Steven Mnuchin ter revelado que a Casa Branca pediu às autoridades chinesas o cancelamento de uma visita agrícola aos Estados Unidos, o que acabou por abalar as bolsas.

“Não é tanto porque os investidores ficaram mais animados (com as negociações comerciais), mas mais porque achavam que o cancelamento dessa visita era sinónimo de problemas e agora o anúncio do Governo dá a entender que afinal não“, diz Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments, citado pela Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).