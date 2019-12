Andrew Bailey vai ser o próximo governador do Banco de Inglaterra. Bailey é atualmente o presidente da Financial Conduct Authority (FCA), o equivalente à CMVM portuguesa, embora tenha trabalhado durante três décadas no banco central britânico.

Mark Carney, que lidera o Banco de Inglaterra desde 2013, está em fim de mandato e o ministro Sajid Javid confirmou esta sexta-feira o nome de Bailey como substituto do canadiano à frente dos destinos da política monetária britânica.

“Foi o candidato de destaque num campo competitivo”, considerou Sajid Javid. “Sem qualquer dúvida, é a pessoa certa para liderar o banco enquanto procuramos um novo futuro fora da União Europeia”, acrescentou.

Bailey, que preside atualmente ao órgão que supervisiona os mercados financeiros, iniciará funções a partir do dia 15 de março — o mandato de Carney vai ser prologando por mais mês e meio. Ganhou a corrida para o cargo de governador do Banco de Inglaterra a Minouche Shafik, uma ex-governadora com larga experiência no setor financeiro.

Esta nomeação coloca um ponto final a um processo que foi marcado pelo Brexit e pelo caos político em que mergulhou o Reino Unido nos últimos anos. Uma das tarefas de Bailey será exatamente esta: conduzir a política monetária britânica e garantir a estabilidade da libra quando o Reino Unido se prepara para abandonar a União Europeia, que acontecerá a 31 de janeiro.

“Bailey é o responsável do Banco de Inglaterra mais capaz e competente com quem trabalhei: de longe o mais sólido sob a pressão de uma crise financeira. Ele não provocará ondas desnecessariamente. Mas a sua experiência vai ajudar a consolidar a política económica num tempo desafiante”, disse Nick Macphserson, antigo responsável do tesouro britânico.

(Notícia atualizada às 9h45)