S&P 500 bate recordes há sete dias seguidos

Wall Street fechou a semana em forte alta, sendo que o índice S&P 500 bate recordes há sete sessões consecutivas. O entusiasmo nas principais praças norte-americanas deve-se ao otimismo quanto às negociações comerciais entre Estados Unidos e China, bem como à robustez do consumo interno no país.

“Nesta altura do ano, os mercados tendem a seguir os ventos. Não há nada de óbvio que possa acontecer entre agora e o final do ano que possa mudar a direção em que vamos“, afirmou Walter Todd, chief investment officer da Greenwood Capital Associates, em declarações à Reuters.

O financeiro S&P 500 avançou 0,55% para 3.223,14 pontos, tendo fechado a semana com um ganho de 1,65%. Já o índice industrial Dow Jones subiu 0,36% para 28.478,10 pontos na sessão e 1,14% na semana. O tecnológico Nasdaq valorizou 0,44% para 8.926,59 pontos esta sexta-feira e registou um ganho semanal de 2,18%.

O Presidente Donald Trump falou de progressos das negociações na China, após falar com o homólogo Xi Jinping, afastando receios sobre a guerra comercial. As declarações aconteceram depois de o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, ter dito na quinta-feira que está confiante de que o acordo comercial inicial com a China seja assinado já em janeiro.

A impulsionar o sentimento está também o crescimento da economia dos EUA. O Governo norte-americano confirmou esta sexta-feira que a expansão decorreu a um ritmo anual de 2,1% no terceiro trimestre do ano, confirmando a estimativa inicial. O país vive o maior ciclo de crescimento económico da sua história.

O relatório sobre a conjuntura destaca elementos positivos: o aumento das despesas de consumo foi revisto em alta (de 2,9% para 3,2%) e a descida do investimento das empresas foi menos acentuada do que indicavam as anteriores previsões (não recuou 2,7%, mas 2,3%).