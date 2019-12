A Tranquilidade recebeu, até final da manhã de sexta feira, cerca de 170 participações de sinistro como resultado da passagem da Depressão Elsa pelo território nacional, com incidência ao nível das habitações e nas áreas de comércio e indústria.

As zonas mais afetadas até agora estão localizadas na região norte do País, designadamente Braga, Guimarães, Porto, Penafiel e Vila Nova de Famalicão.

A seguradora afirma, em comunicado, que “está a assegurar um acompanhamento eficaz a todos os clientes que necessitam de apoio e que viram os seus bens danificados ou mesmo destruídos pelo mau tempo”.

Prevê-se que as condições meteorológicas adversas se possam manter nos próximos dias e, por isso, “a Tranquilidade vai reforçar as equipas no terreno, com o objetivo de manter um elevado nível de serviço e dar respostas rápidas”, conclui o comunicado.