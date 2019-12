O mau tempo em todo o país, causado pela depressão Elsa, já provocou mais de 5.400 ocorrências, a maioria quedas de árvores, desde quarta-feira, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Deixou duas vítimas mortais, no Montijo e em Castro Daire, uma pessoa desaparecida e mais de 50 desalojados.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tem esta sexta-feira sob aviso laranja (o segundo mais grave) 12 distritos de Portugal continental e a costa norte da Madeira devido sobretudo à agitação marítima.

Leiria, Santarém e Portalegre estão sob aviso laranja também devido às previsões de precipitação forte entre as 12h00 e as 15h00 nos dois primeiros casos e entre as 12h00 e as 18h00 no caso de Portalegre.

Rios galgam margens, há falhas na energia e estragos em edifícios

O rio Douro galgou esta sexta-feira as margens e inundou zonas ribeirinhas de Vila Nova de Gaia e do Porto, disseram à Lusa fonte dos Bombeiros e da Polícia Marítima. Em Águeda e em Chaves, os rios Águeda e Tâmega também galgaram as margens, provocando cheias e carros e casas inundados.

Os estragos causados pela depressão Elsa na rede elétrica da EDP Distribuição já deixaram 157 linhas de alta e média tensão fora de serviço. Para responder às falhas no serviço, a empresa está a instalar geradores de emergência, em particular em estações elevatórias, onde o restabelecimento é mais difícil.

A Altice Portugal reforçou para mais de meio milhar o número de técnicos e operacionais especializados para responder às situações de afetação de serviço e clientes em todo o país causadas pelo mau tempo.

A Vodafone disse, na quinta-feira, ter o serviço de rede móvel indisponível em algumas regiões do Centro e Norte do país devido a falhas de energia elétrica. A Nos adiantou que a depressão Elsa “teve impacto ligeiro nos serviços da NOS”, com maior intensidade na região Norte durante a manhã, sendo que existem equipas de prevenção no terreno desde a madrugada, de acordo com a Lusa.

A depressão Elsa obrigou também ao cancelamento de oito voos da companhia aérea açoriana SATA na quinta-feira, sendo quatro ligações inter-ilhas e quatro do arquipélago com o exterior, afetando cerca de 1000 passageiros.

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, foi afetado pela depressão Elsa que assola o país e vais estar fechado “nos próximos tempos”, disse à Lusa fonte oficial da Fundação EDP.

Depois da Elsa, vem aí a Fabien

Entretanto, o IPMA alertou também para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado. Segundo o IPMA, o Norte e o Centro serão as zonas do país mais afetadas por esta depressão, estando previstos intensos períodos de chuva e fortes rajadas de vento.

Contudo, prevê-se que os efeitos da depressão Fabien não apresentem em Portugal continental a mesma intensidade do que os da tempestade Elsa, “em particular em termos de vento e com mais significado em termos de precipitação”. O IPMA prevê uma melhoria gradual do estado do tempo a partir de domingo.