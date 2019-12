A depressão Elsa está a provocar estragos pelo país, com ventos fortes e chuva que até já levaram a que algumas pessoas ficassem desalojadas. A EDP adiantou que milhares de casas ficaram sem luz, e a Altice decidiu ativar o gabinete de crise e um plano de emergência.

O fornecimento regular de energia elétrica foi interrompido “em milhares de lares” devido ao mau tempo, sendo Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real os distritos mais afetados, explica Fernanda Bonifácio, diretora de comunicação da EDP Distribuição, ao ECO. A energia está a ser reposta nas diversas localidades, mas a empresa admite que, face ao agravamento previsto das condições meteorológicas, “a rede possa ainda ser mais afetada”.

Perante este cenário, a EDP Distribuição reforçou as equipas operacionais em todo o território, com mais de 400 operacionais a trabalhar. A Altice Portugal também “reforçou as equipas e meios técnicos no terreno, sobretudo nos distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Viseu, Vila Real e Aveiro”, adiantou a empresa, em comunicado.

Apesar de ter centenas de operacionais, técnicos e elementos de ligação no terreno, “dado que mais de 50% das avarias têm como origem falhas de energia, as equipas da Altice Portugal aguardam pela sua regularização para poderem proceder aos trabalhos de recuperação dos serviços”, explicou a empresa.

Também a Liberty disponibilizou uma linha exclusiva de apoio no âmbito da depressão Elsa que poderá ser usada por clientes e parceiros de negócio para comunicação de ocorrências. Este contacto ode ser feito através do número de telefone 808 500 110 ou por correio eletrónico através do e-mail sinistros.tempestades@libertyseguros.pt. “Através destes canais, os clientes da seguradora poderão receber qualquer esclarecimento no âmbito das perdas ou estragos de bens, bem como obter mais informação sobre o apoio que está a ser prestado pela Liberty no terreno”, explica a seguradora.

Estão já nove distritos sob aviso vermelho, com a previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil também alertou a população para o agravamento das condições meteorológicas, com agitação marítima forte em toda a costa.