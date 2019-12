O endividamento da economia portuguesa atingiu os 724,6 mil milhões de euros em outubro, recuando face ao mês anterior, revelam dados do Banco de Portugal publicados esta quinta-feira. No terceiro trimestre, o endividamento medido em percentagem do PIB tinha baixado para 346,9%.

Segundo os dados do banco central, o endividamento da economia portuguesa atingiu em outubro os 724,6 mil milhões de euros, depois de no mês anterior ter ficado em 725,8 mil milhões de euros.

“Relativamente a setembro de 2019, o endividamento do setor não financeiro desceu 1,2 mil milhões de euros. Esta redução deveu-se à descida de 700 milhões de euros no endividamento do setor privado e de 500 milhões de euros do endividamento no setor público”, diz a instituição liderada por Carlos Costa.

O banco detalha também que o recuo do endividamento do setor privado resultou “sobretudo, do decréscimo do endividamento das empresas privadas face ao setor financeiro e ao exterior, na ordem dos 900 milhões de euros. Esta redução foi parcialmente compensada pelo aumento do endividamento dos particulares face ao setor financeiro em cerca de 100 milhões de euros”.

Do lado do setor público, o banco avança que “a diminuição do endividamento do setor público traduziu-se, principalmente, na redução do endividamento face ao setor financeiro (100 milhões de euros), que foi parcialmente compensada pelo incremento do endividamento face às administrações públicas, empresas e ao exterior”.

Tal como em meses anteriores, o endividamento do setor privado pesa mais no endividamento total da economia: 319,5 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 405,2 mil milhões de euros ao setor privado.

(Notícia em atualização)