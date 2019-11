O endividamento da economia portuguesa voltou a crescer em setembro, superando os 725 mil milhões de euros, revelam dados do Banco de Portugal publicados esta quinta-feira. Trata-se da segunda subida mensal. No entanto, no terceiro trimestre, o endividamento medido em percentagem do PIB recuou para 348,3%.

Segundo os dados do banco central, o endividamento da economia portuguesa atingiu em setembro os 725,8 mil milhões de euros, depois de no mês anterior ter ficado em 724 mil milhões de euros.

Apesar do aumento, o valor no trimestre, medido face à riqueza produzida, apresentou uma correção. No segundo trimestre, o endividamento tinha ficado em 349,7% do PIB, uma marca que recuou para 348,3% do PIB no período entre julho e setembro.

Quando comparado com o trimestre homólogo, este indicador mostra também uma tendência de correção, já que há um ano correspondia a 358,7% do PIB.

Este aumento de 1,9 mil milhões de euros “deveu-se, essencialmente, ao acréscimo de 1,7 mil milhões de euros no endividamento do setor privado e de 200 milhões de euros no endividamento do setor público”, avança o banco central.

No caso das empresas o acréscimo de endividamento foi transversal a todo o tipo de empresas, independentemente da sua dimensão. Já no caso dos particulares, a subida mensal no endividamento resulta de outros tipos de crédito que não o que se destina à habitação.

O endividamento do setor não financeiro dá uma medida do endividamento da economia, mas deixa de fora a dívida das instituições financeiras. Estes valores não estão consolidados entre setores, pelo que apresentam registos tão elevados, já que não descontam as dívidas entre setores.

O Banco de Portugal acrescenta que “em setembro, a taxa de variação anual do endividamento total das empresas privadas foi de 1,5%, menos 0,1 pontos percentuais (p.p.) do que o registado no mês anterior. A taxa de variação anual do endividamento total dos particulares aumentou 0,2 p.p., para 0,5%”.

(Notícia em atualização)