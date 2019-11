O Executivo de António Costa decidiu instalar três das 50 secretarias de Estado fora de Lisboa, tendo mudado esses gabinetes para três regiões portuguesas onde já residiam os governantes responsáveis pelas pastas em causa, avança o Jornal I (link indisponível).

A Secretaria de Estado da Valorização do Interior, ocupada por Isabel Ferreira, desloca-se de Castelo Branco para Bragança, onde é natural e reside a governante. No gabinete instalado no Brigantia EcoPark vão trabalhar em permanência três funcionários e a secretária de Estado.

A pasta da Conservação das Florestas e do Ordenamento do Território, tutelada por João Catarino, fica em Castelo Branco, onde o secretário de Estado já tinha gabinete. Por fim, a secretaria de Estado da Ação Social vai para a Guarda, onde nasceu Rita da Cunha Mendes. O gabinete governamental terá sede no Centro Distrital da Guarda do Instituto da Segurança Social, a partir de 9 de dezembro.

A descentralização dos gabinetes governamentais não é um tema novo, tendo sido confirmado esta semana que estas três secretarias irão sair de Lisboa. Ainda assim, todas as estruturas vão manter gabinetes na capital, nos respetivos ministérios.