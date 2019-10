A economia portuguesa voltou a endividar-se em agosto, em cerca de 400 milhões de euros. O total da dívida do setor público e privado (empresas e famílias) atingiu os 724 mil milhões de euros no final daquele mês, voltando a subir depois de dois meses de desalavancagem, segundo os dados revelados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal.

“Em agosto de 2019, o endividamento do setor não financeiro situava-se em 724 mil milhões de euros, dos quais 319,8 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 404,2 mil milhões de euros ao setor privado”, refere o banco central.

“Relativamente a julho de 2019, o endividamento do setor não financeiro aumentou 400 milhões de euros, devido ao aumento do endividamento do setor público, já que o endividamento do setor privado manteve-se o valor idêntico“, explica a instituição.

Na nota divulgada hoje, o Banco de Portugal disse que reviu esta série estatística para refletir a revisão da mudança de base das contas nacionais ocorrida em agosto. Por exemplo, em relação ao mês de julho, havia sido inicialmente indicado que o total do endividamento ascendia a 728,7 mil milhões, mas houve agora uma atualização desse montante para 723,6 mil milhões de euros. Entre as alterações promovidas está o facto de a dívida pública passar a contabilizar os juros dos certificados.

Segundo o banco central, a subida do endividamento do setor público traduziu-se, sobretudo, no aumento do endividamento face ao exterior, que foi parcialmente compensado pela diminuição do endividamento face às próprias administrações públicas, às empresas e ao setor financeiro.

No que toca ao setor privado, as empresas privadas reduziram a sua exposição ao setor financeiro (bancos e outras instituições de crédito) em 200 milhões de euros, enquanto as famílias aumentaram o endividamento ao mesmo setor em 200 milhões.

Fonte: Banco de Portugal

No seu conjunto, Portugal detinha uma dívida equivalente a 350% da riqueza que produz anualmente. De fora fica a dívida das instituições financeiras. Estes valores não estão consolidados entre setores, daí apresentarem registos tão elevados, já que não descontam as dívidas entre setores.

(Notícia atualizada às 11h10)