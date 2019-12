Se o seu carro tem de ir à inspeção obrigatória, prepare-se para pagar um pouco mais no próximo ano. Já foi publicada em Diário da República (DR) a atualização das tarifas das inspeções técnicas a veículos rodoviários que entra em vigor a 1 de janeiro de 2020 — embora com valores errados que serão corrigidos. O ECO mostra-lhe as tarifas que vão ser praticadas.

A atualização das taxas de inspeção é feita com base na “taxa de inflação medida pelo índice de preços no consumidor (sem habitação) — taxa de variação média anual por referência ao último mês que esteja disponível –, publicado pelo INE”, salienta a deliberação publicada em DR.

Essa taxa de variação foi fixada em 0,25%, mas por lapso, os valores publicados em DR estão errados. Fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação confirma ao ECO o erro — que apontava para um aumento de 2,5% no valor das tarifas –, remetendo para a correção do mesmo no site do IMT e, mais tarde, em nova publicação em DR.

Considerando a atualização de 0,25%, o ECO fez o cálculo dos valores a pagar pelos condutores no caso das inspeções normais, realizadas obrigatoriamente até à data da matrícula: sofrem um agravamento de 8 cêntimos, passando para 31,51 euros, já considerando o IVA de 23%. O mesmo acontece no caso dos reboques e semi-reboques, já para os pesados o valor passa de 47,02 para 47,14 euros.

As reinspeções, pagas quando o veículo chumba na primeira inspeção, o valor a pagar vai subir de 7,87 para 7,89 euros, mas bem mais caras são as inspeções para a emissão de nova matrícula — habitualmente aplica-se no caso de veículos importados –, subindo de 78,44 para 78,64 euros. As extraordinárias passam a custar 109,97 euros.

Veja os preços que entram em vigor no dia 1 de janeiro de 2020: