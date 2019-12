Energia dá força à bolsa de Lisboa. Europa sobe

Lisboa está a valorizar. Os ganhos são ligeiros, mas a tendência é positiva, à semelhança do que se verifica na generalidade dos mercados acionistas europeus. A energia está a dar força à bolsa nacional, com a EDP e a EDP Renováveis em destaque.

O DAX está inalterado, mas tanto as bolsas de Madrid como de Paris apresentam ganhos em torno de 0,1%, com os investidores animados pelos progressos nas negociações com vista ao fim da guerra comercial entre os EUA e a China. Em Lisboa, o PSI-20 soma 0,01% para 5.201,60 pontos.

A EDP Renováveis apresenta uma das maiores subidas da sessão, somando 0,4% para 10,12 euros, enquanto a EDP ganha 0,11% para 3,7820 euros, negociando em máximos de 2008 numa altura em que se aguarda a conclusão do processo de venda das barragens. A Galp Energia recua 0,03%.

Os CTT, que anunciaram alterações na administração, lideram as subidas, ganhando 0,44% para 3,202 euros, sendo que em alta está também a Mota-Engil que mantém a tendência da última sessão. Depois de anunciar a conquista de vários contratos, o interesse da CCCC em comprar 30% da construtora levou as ações a dispararem 5% esta quarta-feira.

A impedir uma valorização mais expressiva da bolsa nacional estão, além da Galp Energia, o BCP, que recua 0,05%, mas principalmente a Jerónimo Martins que desliza 0,31% para 14,435 euros.