Os portugueses reforçaram a aposta nos produtos de poupança do Estado em novembro. O valor aplicado nos certificados de aforro e nos certificados do Tesouro engordou 44 milhões no mês passado. Foi um aumento mais acentuado que nos meses mais recentes, mas modesto face ao que aconteceu nos últimos anos. Ainda assim, novembro trouxe uma marca histórica: as famílias têm mais de 29 mil milhões de euros em poupanças à guarda do Estado, um valor nunca visto.

Segundo o último boletim estatístico do Banco de Portugal, o investimento em certificados de aforro aumentou apenas seis milhões de euros em novembro. Estão lá aplicados um total de 12 mil milhões de euros.

Os mesmos dados mostram que as aplicações nos certificados do Tesouro cresceram 38 milhões de euros. É mais do que em outubro, mas continua abaixo da média deste ano — 60 milhões de euros de aplicações líquidas mensais. Em todo o caso, a provar que os certificado do Tesouro continuam a gozar de alguma popularidade junto dos aforradores está este número: 17,015 mil milhões de euros estão colocados neste produto.

Certificados superam 29 mil milhões

Fonte: Banco de Portugal

Tudo somado, desde o início do ano, o investimento nos produtos de poupança do Estado cresce 730 milhões de euros. O objetivo para este ano passa por obter 1.000 milhões de euros junto dos pequenos aforradores. Com dezembro por cumprir, o último mês do ano deverá ter de atrair 230 milhões para o IGCP cumprir a meta.