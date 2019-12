O temporal provocado pela depressão Elsa está a criar fortes constrangimentos nos transportes na região de Lisboa e já provocou um morto. Os problemas afetam as ligações fluviais pelo Tejo e os comboios, incluindo a circulação na Ponte 25 de Abril via Fertagus. Nas plataformas eletrónicas, os preços chegam a duplicar.

“Informamos que foi limitada a circulação de comboios na Ponte 25 de Abril, adotando-se o itinerário de comboio pesado, em virtude dos ventos fortes que se registam (rajadas de 70 Km/h). Em consequência, a circulação na ponte é feita alternadamente, o que irá provocar atrasos em toda a circulação”, lê-se num aviso enviado pela Fertagus aos clientes, através da aplicação da empresa.

Além disso, a circulação de veículos pesados de mercadorias com lona e de ciclomotores foi proibida pelas 18h00 desta quinta-feira. “Está interditada a circulação de veículos pesados de mercadorias com lona, assim como ciclomotores na Ponte 25 de Abril [que liga Lisboa a Almada, no distrito de Setúbal]”, afirmou à Lusa o comandante Rui Laranjeira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Ao mesmo tempo, as ligações fluviais entre o Terreiro do Paço e a Margem Sul também estão suspensas, de acordo com a SIC Notícias. O site do operador de transporte está offline devido ao elevado fluxo de acessos. E a ligação entre Cacilhas, em Almada, e o Cais do Sodré também já foi interrompida, de acordo com a RTP, até se verificar uma melhoria do Estado do tempo.

Na Figueira da Foz, a circulação na ponte sobre o rio Mondego está deste esta tarde proibida veículos pesados de mercadorias sem carga e motociclos, devido ao vento, disseram fontes da autarquia e da proteção civil municipal, avança Lusa.

A CP também está a enfrentar complicações. De acordo com a TSF, a circulação na linha da Beira Baixa foi interrompida, devido a um possível deslizamento de terras.

Um pouco por todo o país há ruas inundadas e são esperadas rajadas de vento de 140 Km/hora.

De Santos à Gare do Oriente, à hora de publicação deste artigo, o preço cobrado aos clientes era de 23,94 euros, um custo que está a ser inflacionado pelas tarifas dinâmicas, ativadas pela elevada procura. Para a Portela, o preço chega perto dos 40 euros quando, normalmente, pode custar entre 12 a 14 euros. A Bolt, concorrente da Uber, também indica que “os preços subiram devido à elevada procura”.

O ECO confirmou que, em alguns casos, nas plataformas eletrónicas, os preços pedidos são duas vezes superiores ao normal.

O mau tempo está a causar danos um pouco por todo o país. No Montijo, a queda de uma árvore matou esta quinta-feira um condutor de um veículo pesado, confirmou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil à RTP. Em Lisboa, na zona da Estrela, a queda de uma árvore danificou uma habitação, avança a Sic Notícias. Mais a norte, em Castro Daire, distrito de Viseu, também uma habitação desabou devido ao mau tempo provocado pela Depressão Elsa.

(Notícia em atualização)