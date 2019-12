EDP Renováveis ganha contrato de 307 MW na Polónia

A EDP Renováveis ganhou um leilão de 307 megawatts (MW) de capacidade de produção eólica na Polónia, cuja instalação está prevista para os próximos dois anos. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela empresa liderada por João Manso Neto em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa garantiu um “contrato de longo prazo de 15 anos no leilão polaco de energia, para venda de eletricidade a ser produzida pelo um portfólio de 11 projetos de energia eólica onshore, com capacidade total de 307 MW. A instalação dos parques eólicos está prevista para 2021 e 2022″, anunciou.

“Este novo contrato de longo prazo reforça a presença da EDPR na Polónia, atingindo em 2022 um portfólio de mais de 750 MW de capacidade eólica instalada no país”, explicou ainda.

Com este negócio, a EDP Renováveis tem assegurado 74% dos 7,0 GW de capacidade eólica e solar que tinha previsto instalar no período entre 2019 e 2022, de acordo com o plano estratégico apresentado em março. A eólica refere que “continuará a analisar e desenvolver projetos rentáveis”.

“A energia eólica é uma parte essencial da transição energética global, impulsionando o crescimento e aumento da competitividade”, acrescentou a empresa liderada por Manso Neto, que é detida em 82% pela EDP.

(Notícia atualizada às 17h)