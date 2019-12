Lisboa lidera ganhos na Europa. BCP e EDP sobem mais de 1,5%

A bolsa de Lisboa liderou os ganhos na Europa, num dia em que o BCP e a EDP registaram ganhos acima de 1,5%. Os investidores reforçaram a aposta na elétrica nacional, que revelou, durante a sessão, ter vendido seis barragens por 2,2 mil milhões de euros, além de ter admitir um impacto de 200 milhões de euros nos lucros devido às medidas associadas à transição energética.

Os ganhos foram tímidos nas principais bolsas europeias, com o pan-europeu Stoxx 600 a valorizar 0,09%, o alemão DAX a avançar 0,14% e o francês CAC-40 a ganhar 0,10%. No entanto, em Lisboa, o PSI-20 subiu 0,33%, para 5.218,51 pontos.

O BCP impulsionou os ganhos na praça portuguesa ao registar uma subida de 1,78% no preço das ações, para 20,56 cêntimos. O banco liderado por Miguel Maya garantiu na quarta-feira que cumpre “confortavelmente os rácios mínimos exigidos” pelos reguladores europeus para o ano de 2020.

Mas o setor elétrico também contribuiu significativamente para a subida do PSI-20. Os títulos da EDP valorizaram 1,62%, para 3,836 euros, perante a notícia de que a empresa liderada por António Mexia já vendeu as seis barragens no Douro por 2,2 mil milhões de euros

Esta quinta-feira, a EDP também emitiu um profit warning, admitindo aos acionistas que o impacto da transição energética para fontes mais ecológicas vai prejudicar o negócio da produção de energia a partir do carvão. O rombo nos lucros poderá chegar aos 200 milhões de euros, uma informação que foi revelada a poucos minutos do fecho das bolsas.

Ainda no setor da energia, a Galp Energia valorizou 0,60%. Os títulos da petrolífera fecharam o dia de negociações a cotar em 15,045 euros.

Em sentido inverso, a EDP Renováveis impediu uma subida mais expressiva do principal índice português ao registar uma queda de 0,40%, para 10,04 euros por ação.

Além disso, no setor das telecomunicações, a Nos também pressionou a bolsa de Lisboa, tendo recuado 1,06%, para 4,864 euros, no dia em que anunciou uma redução no preço cobrado aos clientes que queiram rescindir durante o período de fidelização, uma decisão que facilita a mudança de operadora.