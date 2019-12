Se pretende oferecer a alguém os novos auscultadores da Apple neste Natal, vai precisar de um pouco de sorte. Os novos AirPods Pro estão a entrar em rutura de stock, à medida que os fãs da marca vão fazendo esgotar o produto nas principais lojas em todo o mundo.

O aviso foi feito pela Business Insider, que refere que, nos EUA, os AirPods Pro já esgotaram na Target, Walmart, Amazon, Best Buy e até na loja oficial da Apple. No caso das encomendas online, os prazos de entrega das encomendas já passam o dia 25 de dezembro.

Mas o problema também está a afetar Portugal. À hora de publicação deste artigo, a loja oficial da Apple apontava a entrega estimada dos AirPods Pro para o dia 27 de janeiro, bem depois do período do Natal.

No caso das lojas físicas, fonte de uma grande marca de retalho especializada em eletrónica de consumo confirmou ao ECO que se verifica uma “escassez” do produto em stock. “A oferta não acompanhou a procura”, sublinhou a mesma fonte.

Os AirPods Pro foram lançados pela Apple no final de outubro. Custam 279 euros e incluem melhoramentos ao nível do cancelamento de ruído para uma maior imersão do utilizador, para além de um novo design. São mais pequenos e discretos do que o modelo anterior e têm ainda mais autonomia ao nível da bateria.

De acordo com a Business Insider, alguns analistas de mercado já estimavam que os AirPods Pro iriam ser um sucesso de vendas nesta época natalícia. A “escassez” é um indício nesse sentido, uma notícia que surge já depois das vendas da Black Friday e da Cyber Monday.