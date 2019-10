A Apple lançou os AirPods Pro, uma nova versão dos auscultadores sem fios apresentados em 2016 e que são já considerados um ícone cultural da segunda metade desta década. Os novos auscultadores têm um design diferente do anterior e, entre outras coisas, incluem melhoramentos ao nível do cancelamento de ruído para uma maior imersão do utilizador.

Os novos auscultadores são mais pequenos e discretos do que a versão anterior e já estão disponíveis na loja online da marca. Em Portugal, custam 279 euros e vão estar disponíveis a partir de 30 de outubro, de acordo com informações da empresa.

É possível escolher um de três tamanhos de pontas flexíveis em silicone, para maior conforto do utilizador. Além disso, a empresa explica que cada auscultador tem agora um microfone orientado para o exterior, para detetar o som ambiente, ao mesmo tempo que é possível gerar uma onda sonora contrária que neutraliza o ruído exterior. Da mesma forma, “um microfone interior deteta e elimina os sons indesejáveis dentro do ouvido”.

“Quer ouvir o que se passa à sua volta? Basta premir o sensor de força na haste do auricular para alternar entre o cancelamento ativo de ruído e o ‘modo transparência’ para ouvir o som ambiente. Assim, pode prestar atenção ao que o rodeia e conversar com as pessoas à sua volta normalmente”, explica a Apple na página onde apresenta as novidades do produto.

Os novos auscultadores bluetooth da Apple trazem também novidades do ponto de vista da bateria e da caixa protetora. A empresa promete 4,5 horas de autonomia com um só carregamento dos auscultadores, assim como mais de 24 horas extra com carregamentos adicionais com a caixa protetora. Cinco minutos de carregamento na caixa dão para mais uma hora de autonomia, segundo cálculos da fabricante do iPhone.

A marca aposta assim na renovação dos AirPods com um novo design, depois de o produto ter alcançado sucesso global e levado as empresas concorrentes a lançarem opções alternativas. A Apple vendeu 38 milhões de unidades em 2018 e alguns analistas projetam um aumento na ordem dos 40% este ano, para os 50 milhões de unidades vendidas, sendo um dos drivers de crescimento da gigante norte-americana.