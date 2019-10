Galp e retalhistas puxam pela Bolsa de Lisboa

A Bolsa de Lisboa encerrou a primeira sessão da semana a valorizar, com a Galp a manter a tendência de valorização desde que anunciou que iria aumentar os dividendos. As retalhistas Jerónimo Martins e Sonae também puxaram pela bolsa, num dia em que as ações do BCP desvalorizaram apesar dos lucros apresentados pela sua unidade na Polónia.

O PSI-20 começou o dia a valorizar mas rapidamente passou a um estado de intermitente. No entanto, no final do dia, o principal índice da Bolsa de Lisboa conseguiu fechar com ganhos de 0,32%, apesar da queda no valor das ações do BCP. O banco perdeu 0,34% ainda que a sua unidade na Polónia, o Bank Millennium, ter apresentado lucros de 46,6 milhões de euros no terceiro trimestre, um valor superior ao esperado. As ações da EDP, o maior dos pesos pesados da praça lisboeta, também desvalorizaram 0,44%.

A puxar pela praça lisboeta esteve a Galp, a segunda maior empresa no PSI-20, que valorizou 2,31%, mantendo a tendência de ganhos que tem vindo a apresentar desde que anunciou que pretende aumentar os dividendos que irá distribuir aos acionistas.

O setor do retalho também apresentou valorizações, com a Jerónimo Martins a valorizar 0,30% e a Sonae 0,38%. A Sonae Capital, a unidade que gere o negócio imobiliário, de turismo e hotelaria, fechou o dia com ganhos de 2,46%.

Na Europa, as principais bolsas também fecharam com ganhos, todos eles inferiores a meio ponto percentual. Os maiores ganhos verificaram-se no principal índice da bolsa de Frankfurt, que terminou o dia a valorizar 0,49%, seguido de perto por Milão, que fechou com ganhos de 0,46%. A bolsa de Madrid encerrou a valorizar 0,35%, e a as bolsas de Paris e Londres, 0,28% e 0,19%, respetivamente.