A Galp Energia fechou os primeiros nove meses do ano com lucros de 283 milhões de euros (403 milhões de euros numa base RCA). É uma forte quebra nos resultados líquidos, explicada por efeitos não recorrentes associados à exploração de petróleo no Brasil. A CESE também pesou nas contas da empresa que, contudo, reitera o compromisso de fazer crescer a remuneração aos acionistas em 10% ao ano.

“O resultado líquido RCA foi de 403 milhões e o resultado líquido IFRS foi de 283 milhões nos primeiros nove meses de 2019“, diz a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva em comunicado enviado à CMVM. No terceiro trimestre, o resultado líquido RCA foi de 101 milhões, enquanto o resultado líquido IFRS foi de 60 milhões.

A empresa explica a quebra nos resultados com “eventos não recorrentes” que nos primeiros nove meses tiveram um impacto de 128 milhões de euros, traduzindo o efeito “das unitizações dos campos de Lula e Sépia, assim como cerca de 40 milhões relacionados com a CESE”.

“A contabilização efetuada em relação à CESE decorre da estrita aplicação dos normativos contabilísticos, entendendo a Galp, com base na opinião dos mais reputados jurisconsultos nacionais, que as disposições legislativas respeitantes à CESE são violadoras da lei, não sendo exigíveis os montantes em causa”, destaca a empresa.

Apesar desta quebra nos lucros, a Galp Energia mantém o compromisso de dar mais lucros aos investidores. Na atualização do seu plano estratégico, publicada ao mesmo tempo que os resultados trimestrais, a petrolífera diz que “considerando o atual ciclo da empresa, a Galp Energia prevê um aumento anual de 10% no dividendo por ação ao longo dos próximos três anos (2019-21)”.

“Este aumento reitera a confiança da Galp no seu plano financeiro e o seu compromisso em balancear investimentos de elevada qualidade, focados na criação de valor no longo-prazo, com o crescimento da distribuição acionista”, remata.

(Notícia atualizada às 7h27 com mais informação)