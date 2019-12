O Governo aprovou esta quinta-feira as minutas de nove contratos fiscais de investimento. Em causa estão investimentos que ascendem a 385,3 milhões de euros e que se comprometem a criar 1.591 novos postos de trabalho até 2023 e a manutenção dos atuais 1811 empregos.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, estas nove empresas vão receber créditos fiscais em sede de IRC. “Tratando-se de projetos com particular interesse para a economia nacional – representam um investimento global superior a 385 milhões de euros, a criação de 1591 novos postos de trabalho até 2023 e a manutenção dos atuais 1811 empregos –, são atribuídos às empresas promotoras créditos a título de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas”, pode ler-se no comunicado.

Os investimentos já foram amplamente noticiados — alguns até com as minutas dos contratos publicadas em Diário da República, — mas só agora foram aprovadas as minutas dos contratos fiscais de investimento.

O investimento mais avultado é da Ferrado Nacomporta — que tem como sócia Sandra Ortega, filha do fundador da Inditex — que vai construir um resort turístico em Grândola. Em causa estão 164,1 milhões de euros de investimento e a previsão de criar 318 postos de trabalho até 31 de dezembro de 2023.

Em termos de criação de postos de trabalho, o projeto mais significativo é o da Natixis, que ao investimento de 13,3 milhões de euros, tem associada a criação de 427 postos de trabalho até 31 de dezembro de 2021. Recorde-se que o ano passado, o Governo já tinha aprovado incentivos fiscais ao investimento de 23,5 milhões que a Natixis fez no Porto.

A lista completa dos investimentos que receberam incentivos fiscais são: