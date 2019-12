Depois de ter angariado 150 milhões de euros numa ronda de capital em abril, a Glovo recebeu um novo investimento de 150 milhões de euros, tornando-se a segunda empresa espanhola a alcançar o estatuto de unicórnio, isto é, startup avaliada em mais de mil milhões de euros. A ronda foi liderada pela Mubadala, com o apoio de antigos investidores da empresa, como a Drake Enterprises, a Idinvest e a Lakestar.

“Ter alcançado o estatuto de unicórnio é algo verdadeiramente emocionante e uma prova do talento da empresa e da nossa determinação em continuar a inovar e criar ofertas disruptivas nas entregas a pedido. Apesar de o nosso crescimento ter sido rápido e de termos alcançado este estatuto, temos a mesma visão que sempre tivemos: disponibilizar, instantaneamente, tudo na cidade”, sublinhou Oscar Pierre, cofundador da Glovo, em comunicado.

Com esta última ronda de 150 milhões, a startup catalã pretende expandir a equipa de tecnologia, “através da contratação de mais 300 engenheiros até meados de 2020″ para o novo escritório em Varsóvia (Polónia).

Além de canalizar parte do financiamento para a expansão dos recursos humanos, a Glovo comprometeu-se também a “aprimorar o desenvolvimento tecnológico”, com o intuito de fornecer “uma maior simplificação da experiência dos utilizadores”, bem como da “redução do tempo de espera para estafetas e clientes”. Ao mesmo tempo, a empresa pretende apostar na “abertura de dark stores e cook rooms“.

A Glovo, que detém uma aplicação móvel de entrega de refeições e outros artigos ao domicílio e que tem operações na Grande Lisboa, pretende ainda desenvolver novas serviços em várias categorias, “desde bebidas bebidas alcoólicas, a produtos farmacêuticos e outros necessários ao dia a dia”. A startup assegura, por fim, que vai continuar desenvolver parcerias estratégicas, similares às que estabeleceu com a Sonae, em Portugal, ou com o Carrefour, em Espanha.

Atualmente, a Glovo está presente em mais de 250 cidades de 26 países, contando já com mais de sete milhões de utilizadores, segundo números divulgados pela própria plataforma.