Tupy compra negócio de ferro fundido de filial da Fiat

A Tupy, especializada no desenvolvimento e fabrico de componentes estruturais de ferro fundido, revelou um acordo para a compra do negócio global de componentes para ferro fundido da Teksid, filial da Fiat Chrysler Automobiles no Brasil.

“A transação proposta inclui as fábricas da Teksid no Brasil, México, Polónia e Portugal, além da participação da Teksid numa joint venture na China, bem como um centro de engenharia e escritório comercial nos Estados Unidos”, refere a multinacional brasileira Tupi em comunicado.

O valor que a Tupy vai pagar à Fiat Chrysler Automobiles (FCA) no final da operação é de 210 milhões de euros, sujeito a ajustamentos no preço da compra.

O negócio de alumínio da Teksid “não está incluído” na transação e vai permanecer como parte da FCA.

Adicionalmente, a Tupy terá de pagar “bónus comerciais e descontos” que são típicos desta indústria e que estão relacionados com acordos de fornecimento de longo prazo.

“A transação está ainda dependente da aprovação por parte das autoridades da concorrência”, lê-se no comunicado.

A compra vai permitir “oportunidades substanciais para a partilha de melhores práticas em processos chave, possibilitando à Tupy expandir a sua atuação e crescer face aos desafios da indústria”, segundo o comunicado hoje divulgado.

No seu conjunto, as duas as empresas registaram mais de 7,2 mil milhões de euros de faturação em 2018 e empregam mais de 20.000 pessoas.