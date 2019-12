Se está à procura de um novo desafio nas áreas de data science, machine learning e inteligência artificial, a TDX-UC Data Science Academy pode ser uma boa opção. O programa que resulta da parceira entre a Talkdesk, empresa de software na cloud para contact centers de empresas inovadoras, e a Universidade de Coimbra, estendeu o período de inscrições do segundo módulo até 6 de janeiro. A formação arranca a 13 de janeiro de 2020.

O segundo módulo funciona em regime pós-laboral e tem 15 vagas disponíveis. Para serem elegíveis, os candidatos devem apresentar competências de estatística, programação em python e machine learning. As candidaturas podem ser submetidas no site oficial.

“Portugal, que se afirma como um hub tecnológico de referência na Europa, verifica uma escassez de profissionais neste campo do saber. Com o objetivo de dar resposta a esta necessidade crescente do mercado, a TDX-UC Data Science Academy surge como uma alternativa de formação, que liga o mundo académico ao empresarial, ideal para quem quer aprender mais sobre data science em paralelo com os seus estudos ou profissão”, explica João Coelho, diretor de talento do TDX.

A TDX-UC Data Science Academy é composta por 240 horas de aprendizagem imersiva organizadas em três módulos de seis semanas e é lecionada por docentes e investigadores do DEI-UC e pela equipa da Talkdesk.

“Cada módulo dedica-se a um tema específico e contempla duas etapas distintas: uma primeira em ambiente de sala de aula, para uma contextualização aprofundada em torno dos conceitos e técnicas-chave dos vários domínios considerados, e uma segunda reservada exclusivamente ao desenvolvimento e apresentação de um projeto individual, com acompanhamento por parte de um tutor do DEI-UC”, explica a Talksdesk em comunicado.

A primeira edição da TDX-UC Data Science Academy termina em abril de 2020 com um último módulo sobre deep learning e tem como mentores Jafar Adibi, responsável por data science e IA na Talkdesk, Jason Fama, vice-presidente de engenharia na Talkdesk, e Bruno Antunes, diretor de engenharia no TDX.