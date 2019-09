É fundada por portugueses, tem o estatuto de unicórnio [empresas avaliadas em mais de 1.000 milhões de dólares] e está na lista das 100 melhores empresas mundiais de cloud 2019, segundo a revista Forbes. A Talkdesk, dedica-se ao desenvolvimento de soluções de software para call centers baseadas na cloud e ocupa a 66.ª posição, numa lista liderada pela Stripe.

Para o CEO da Talkdesk, Tiago Paiva, esta distinção é um motivo de orgulho e reconhecimento. “Este reconhecimento é a validação das nossas soluções cloud para contact center e da nossa liderança no mercado da experiência do consumidor,” sublinha o cofundador da empresa.

“Há quatro anos que classificamos as melhores e mais brilhantes empresas emergentes no setor da cloud,” declara Alex Konrad, editor do The Cloud 100 da Forbes. “Com tantas empresas a crescer tão rapidamente na cloud, desde a cibersegurança ao marketing ou à análise e armazenamento de dados, é mais difícil do que nunca fazer parte da lista Cloud 100″, refere.

Esta lista foi desenvolvida em parceria com a Bessener Venture Partners, um fundo de investimento norte-americano focado no setor tecnológico, e a Salesforce Ventures. O processo de análise envolveu a classificação das empresas tendo em conta quatro principais fatores: liderança de mercado (35%), avaliação estimada (30%), métricas operacionais (20%) e pessoas e cultura (15%), segundo um comunicado enviado esta quarta-feira.

A Stripe, empresa de pagamentos online, ocupa a primeira posição, seguida da Snowflake, startup de data warehousing baseada em nuvem e a UiPath, que está ligada à automação de processos robóticos.