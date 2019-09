A empresa portuguesa com estatuto de unicórnio tem mais 10 vagas para a 2.ª edição do programa Tech Dojo. O programa direcionado a recém-licenciados e mestres nas áreas da engenharia informática teve 50 vagas que foram preenchidas em tempo recorde, por isso a Talkdesk quis dar mais uma oportunidade aos jovens interessados. Tal como na primeira edição, a empresa de software pretende reter 100% dos participantes após o fim do programa.

Há vagas para os escritórios de Lisboa, de Coimbra e do Porto, e as inscrições por escritório podem ser feitas através da página oficial da Talkdesk.

O Tech Dojo é uma forma de a Talkdesk recrutar talento, enquanto dá aos jovens recém-formados a possibilidade de participar em projetos num contexto real de trabalho. Durante os seis meses do programa os jovens podem aprofundar competências em domínios como desenvolvimento de software, site reliability engineering, quality assurance, segurança e data, contando com a orientação dos engenheiros seniores da Talkdesk numa dinâmica de acompanhamento contínuo.

O Tech Dojo foi idealizado como um espaço de imersão e formação aprofundada, cujo princípio de base é a aprendizagem através do erro e da prática. Também o nome não é por acaso e faz analogia ao significado etimológico do termo “Dojo”, que advém do zen-budismo e designa um lugar de iluminação, no qual os monges praticavam a meditação, a concentração, a respiração e os exercícios físicos.

“O Tech Dojo é uma porta de entrada para uma carreira de sucesso naquela que é uma das empresas que mais cresce no setor de SaaS (Software as a Service) a nível mundial. A possibilidade de progredir profissionalmente dentro da Talkdesk depois de concluído o programa, integrando as nossas equipas de engenharia a tempo inteiro, é real e concreta. No ano de 2018, o Tech Dojo registou uma taxa de retenção de talento de 100%. Isto demonstra não só a nossa aposta neste programa e nestas pessoas, mas também a vontade dos participantes em permanecerem na empresa. Esta combinação é um grande motivo de orgulho para a Talkdesk”, sublinha Marco Costa, diretor-geral da Talkdesk para a região EMEA.

A Talkdesk foi fundada em 2011 por dois alunos do Instituto Superior Técnico e, atualmente, está presente em mais de 50 países e conta com mais de 1800 clientes. A componente de I&D está baseada em exclusivo em Portugal, onde o objetivo é ter uma equipa de 1.000 engenheiros até ao final de 2020.