Sound Particles. Attentive. Barkyn. SWORD Health. Heptasense. DefinedCrowd. Undandy. Koala Rest. EatTasty. Sensei. Há dez startups portuguesas destacadas entre as 100 mais “quentes” da Europa, segundo a Wired. Todos os anos, a revista britânica divulga algumas das mais “brilhantes mentes e empresas” em toda a Europa que “podem fazer a diferença na corrida a longo prazo”. As reportagens são publicadas a conta-gotas e, esta quarta-feira, foi a vez de a publicação destacar nomes com pronúncia portuguesa.

“Lisboa voltou à vida numa onda de empreendedorismo tecnológico e isso reflete-se numa diversidade de startups”, lê-se no artigo, acrescentando que Lisboa é capital de um “país que já criou unicórnios como a OutSystems, a Talkdesk ou a Farfetch“, escreve o jornalista João Medeiros.

Além das startups destacadas, o artigo refere ainda projetos como o do Hub Criativo do Beato, uma parceria entre a Startup Lisboa e a câmara municipal da cidade, e cujas primeiras aberturas estão previstas para o início do próximo ano.

Em julho, a Startup Portugal, responsável pela criação e implementação da estratégia nacional para o empreendedorismo, anunciou que o ecossistema empreendedor já representa 1,1% do PIB nacional. De acordo com dados da associação, as vendas e serviços oferecidos pelas startups e pelos empreendedores nacionais em 2018 chegaram aos 2,2 mil milhões de euros. As exportações também aumentaram desde que foi lançada a Startup Portugal: se, em 2016, os bens e serviços exportados chegaram aos 673 milhões de euros, dois anos depois, em 2018, quase duplicaram para 1.121 milhões de euros, representando 1,9% do total das exportações nacionais.