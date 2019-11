O segundo módulo da academia de data science da Talkdesk arranca a 13 de janeiro de 2020 mas as inscrições para esta nova fase duram até 16 de dezembro. O segundo módulo do curso será sobre análise de soluções de algoritmia e séries temporais para previsão de comportamento.

Estes cursos resultam de uma parceria entre a Talkdesk e o departamento de engenharia informática da Universidade de Coimbra (DEI-UC) e tem como principal objetivo “promover a educação nos domínios de data science, machine learning e inteligência artificial”, detalha o comunicado.

“A TDX-UC Data Science Academy é um projeto que foi pensado para ser uma alternativa de formação num campo do saber que é alvo de grande procura pelo mercado, especialmente em Portugal, e está a revelar-se uma aposta ganha. Ao unirmo-nos à Universidade de Coimbra, rentabilizando, ao mesmo tempo, o expertise da nossa equipa, conseguimos dar aos participantes um entendimento verdadeiramente compreensivo desta área e criar oportunidades para que testem depois o que aprenderam”, sublinha João Coelho, diretor de talento do TDX.

Para esta edição há 15 vagas disponíveis e as candidaturas podem ser entregues aqui. Os candidatos devem ter competências de estatística, programação em Python e machine learning. A formação inclui 240 horas de aprendizagem imersiva organizadas em três módulos de seis semanas, e é lecionada por docentes e investigadores do DEI-UC e pela equipa da Talkdesk. “Cada módulo dedica-se a um tema específico e contempla duas etapas distintas: uma primeira em ambiente de sala de aula, para uma contextualização aprofundada em torno dos conceitos e técnicas- chave dos vários domínios considerados, e uma segunda reservada exclusivamente ao desenvolvimento e apresentação de um projeto individual, com acompanhamento por parte de um tutor do DEI-UC”, esclarece ainda a empresa.