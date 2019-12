Arábia Saudita poderá ter corretor 100% estrangeiro em 2020

A possibilidade a Arábia Saudita autorizar o estabelecimento de um corretor com 100% de capital não local ganha forma num país em forte crescimento para a indústria seguradora.

Dermot Dick, responsável pela área de produção de acordos e protocolos na New Down Risk, sustenta a sua expectativa com a velocidade de mudanças políticas importantes implementadas pela nova geração da família real saudita, nomeadamente as alterações no estatuto das mulheres e o combate à corrupção nos círculos do poder.

Na opinião de Dick, o passo mais significativo para os investidores “foi dado em junho passado, com a remoção de obstáculos à propriedade estrangeira de empresas cotadas”.

O sucesso com o recente IPO (sigla inglesa para Oferta Pública Inicial) da petrolífera Aramco é prova de que o reino saudita está apostado em abrir o mercado de capitais e a sua economia ao exterior, recorda o especialista britânico.