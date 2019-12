Já há quase 1,1 milhões de crianças e jovens a receber abono

O número de abonos de família totalizou 1.096.097 em novembro, um aumento de 0,8% face ao período homólogo, chegando assim a mais 8.567 crianças e jovens do que há um ano, segundo as estatísticas mensais da Segurança Social.

“O abono de família para crianças e jovens é a prestação com maior peso em relação às restantes prestações familiares (90,1% do total)”, lê-se na síntese elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Em novembro, o número de abonos de família representou um acréscimo de 647 crianças e jovens (222 do sexo feminino e 425 do sexo masculino) face ao valor de outubro e mais 8.567 abonos comparando com novembro de 2018.

Para o sexo feminino foram processados 538.009 abonos (49,1% do total) e, ao sexo masculino, foram pagas 558.088 prestações (50,9% do total).

Os dados mostram ainda que em novembro foram processadas 43.336 prestações por parentalidade, um aumento de 0,1% face ao mês anterior e de 7,7% relativamente ao período homólogo.

O sexo feminino esteve, como habitual, em maioria nas prestações por parentalidade, representando 69,5% do total de beneficiários e onde se verificou um aumento de 2,3% em cadeia e de 7,8% em termos homólogos.

No sexo masculino, com 30,5% do total (13.228 homens) das prestações de parentalidade, ocorreu um decréscimo de 4,5% em relação ao mês anterior, mas uma subida de 7,6% face a novembro de 2018.

Quanto ao Rendimento Social de Inserção (RSI), o número de beneficiários foi de 203.456 em novembro, menos 0,4% comparando com o mês anterior e 6,4% em relação ao período homólogo. A prestação média por beneficiário foi de 117,18 euros.

Já o processamento do Complemento Social para Idosos (CSI) envolveu 165.748 beneficiários, um ligeiro aumento face a outubro (mais 49 pessoas), mas uma redução homóloga de 0,6% (menos 1.037 complementos atribuídos).

A convergência do valor de referência do CSI com o limiar da pobreza em 2020 resultará num aumento de 189 euros anuais por beneficiário, segundo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Por sua vez, segundo as estatísticas, o número de beneficiários da Prestação Social para a Inclusão (PSI) foi de 100.278 em novembro, mais 418 do que mês anterior (0,4%) e mais 11.556 beneficiários do que há um ano, correspondendo a um acréscimo de 13%.