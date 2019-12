O ministro das Finanças, Mário Centeno, vê como positivo o excedente das contas públicas de 1% entre janeiro e setembro, mas lembra que há subsídios de Natal a pagar nos últimos três meses do ano. Em reação ao saldo orçamental conhecido esta segunda-feira, Centeno reiterou a meta de um défice de 0,1% no total do ano.

Entre junho e setembro, o saldo das administrações foi positivo em 2.461,3 milhões de euros, o que permitiu a que os três primeiros trimestres tenham tido um excedente de 1% do PIB (face a um défice de 0,8% no primeiro semestre).

“Este é um resultado positivo não só pelo valor aritmético, mas porque reflete uma receita que cresce em linha com o Orçamento do Estado para 2019“, afirmou Centeno, em declarações aos jornalistas. A previsão do Governo era de um aumento da despesa total de 4,5% e a execução situa-se em 4,4%. “Mas também é positivo porque a despesa está a ser executada”, disse ainda sobre o crescimento de 2,8%, contra a projeção de 2,4%.

“O saldo orçamental permite antever um cumprimento das metas orçamentais que o Governo estabeleceu”, sublinhou sobre a projeção do défice de 0,1% para 2019, que diz ser uma “previsão cuidadosa”.

(Notícia em atualização)