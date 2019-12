O Grupo Luz Saúde anunciou esta segunda-feira um investimento de cerca de 4,5 milhões de euros para expandir o edifício e reforçar a capacidade assistencial do Hospital da Misericórdia de Évora nas áreas de consultas e exames.

O investimento, a executar nos próximos dois anos, está previsto num protocolo assinado entre o Grupo Luz Saúde e a Santa Casa da Misericórdia de Évora e que prolonga, “por, pelo menos, mais dez anos”, a parceria entre as duas instituições para a gestão do hospital.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o grupo, que detém a Rede Hospital da Luz, refere que o novo protocolo reconhece os “resultados muito positivos” e assume “a vontade” das duas instituições de “aprofundar” a parceria iniciada em 2002 e prevê o “compromisso” do grupo no investimento na expansão do hospital.

Segundo o grupo, o investimento visa expandir o edifício e “reforçar a capacidade assistencial” do Hospital da Misericórdia de Évora, dotando-o de “mais e melhores áreas de atendimento, consultas e exames”.

O grupo refere que uma das suas “principais apostas” com a concretização do investimento é a criação de uma nova unidade de imagiologia, que será dotada de equipamento “moderno e capaz de dar respostas às novas exigências clínicas” da área e permitir um “reforço substancial da capacidade de resposta no diagnóstico e tratamento por imagem”.

Com a nova unidade de imagiologia, o Hospital da Misericórdia de Évora, além de equipamentos de raio x, ecografia e mamografia, passará a ter novos equipamentos de ortopantomografia, Tomografia Axial Computorizada (TAC) e ressonância magnética.

O investimento prevê também a ampliação do edifício do hospital para a construção de um novo espaço para consultas de especialidade e exames especiais e a remodelação de algumas das atuais áreas de consultas e exames.

Além do investimento, o novo protocolo também prevê a “renovação da imagem” do Hospital da Misericórdia de Évora, que, em termos de marca, passará a estar associado à Rede Hospital da Luz, “aprofundando assim a ligação” ao grupo de hospitais de referência” geridos pelo Grupo Luz Saúde.

O hospital é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Évora e é gerido por esta instituição em parceria com o Grupo Luz Saúde desde 2002.