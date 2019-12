Ageas compra três edifícios de escritórios em Lisboa

A Ageas Portugal comprou três edifícios de escritórios em Lisboa, que se situam na Rua Castilho, em Entrecampos e na Estrada de Benfica. Estas aquisições representam mais um passo na aposta no investimento imobiliário, que o grupo quer reforçar, principalmente no mercado de escritórios.

“A aquisição destes edifícios integra-se numa estratégia mais ampla de reforço do investimento imobiliário em Portugal, iniciada com o desenvolvimento do novo edifício-sede da empresa no Parque das Nações“, indica Gilles Emond, Head of Real Estate do Grupo Ageas Portugal, citado em comunicado.

Para além disso, simboliza também “a vontade do grupo continuar a apostar no setor imobiliário em Portugal, especialmente no mercado de escritórios”, acrescenta. O grupo não adianta valores das transações, reiterando que os mesmos não serão divulgados.

O espaço na Rua Castilho tem 2.900 metros quadrados de área bruta de construção acima do solo, distribuídos por sete pisos de escritórios e quatro de estacionamento subterrâneo. Já o edifício em Entrecampos, que tem como principais inquilinos a Sky e a AICEP, tem 11.000 metros quadrados de área bruta de construção acima do solo, com doze pisos de escritórios e quatro de estacionamento subterrâneo.

O terceiro, localizado na zona da Estrada de Benfica, totaliza 5.000 metros quadrados de área bruta de construção acima do solo, distribuídos por sete pisos de escritórios e um de estacionamento subterrâneo. Os imóveis de Entrecampos e de Benfica faziam parte de um portefólio da Anchorage Capital Europe e da Lace Investment Partners.