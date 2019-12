Preços das casas aumentam 10,3% no terceiro trimestre

Os preços das casas em Portugal continuam a subir. No terceiro trimestre deste ano aumentaram 10,3% em termos homólogos, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta segunda-feira. Acelerou em todos os sentidos, já que também subiu face ao trimestre anterior.

O Índice de Preços da Habitação tem vindo sempre a crescer, e aumentou 1,2% em relação ao trimestre anterior. No entanto, este foi “o mais baixo ritmo de crescimento dos últimos quatro trimestres”, sinaliza o INE. Quando se olha para as categorias, as habitações existentes viram os preços subir a um ritmo mais rápido do que as novas.

Já o número de vendas voltou a cair, sendo que “entre julho e setembro de 2019 realizaram-se 45.830 transações, o que representa uma redução de 0,2% por comparação com o mesmo trimestre de 2018″, refere o INE. Ainda assim, o valor das transações aproximou-se dos 6,5 mil milhões de euros, mais 3% que no terceiro trimestre do ano passado.

Comparado com o trimestre anterior, as vendas subiram 7,6%. Os valores das transações subiram também face ao período entre abril e junho deste ano, “interrompendo uma série de três trimestres consecutivos de reduções em cadeia”, aponta o INE.

O valor das transações de habitações nas regiões Norte, Centro e Alentejo atingiram os montantes mais elevados desde que há registo, com 1,5 mil milhões de euros, 850 milhões de euros e 260 milhões de euros, respetivamente. Por outro lado, as transações na Área Metropolitana de Lisboa reduziram-se, continuando, no entanto, a representar quase metade do valor total.

