Nova Feira Popular vai custar até 70 milhões de euros

A nova Feira Popular de Lisboa deverá nascer em Carnide e poderá custar, no mínimo, 40 milhões de euros. Mas o valor que poderá ascender aos 70 milhões. Todo o investimento será da responsabilidade do futuro proprietário uma vez que o novo parque de diversões será concessionado através de concurso público lançado pela autarquia de Lisboa, avançou o Público (conteúdo condicionado).

Segundo as informações que constam no resumo não técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Feira Popular de Lisboa, que está em consulta pública, o vencedor do concurso ficará responsável pelo desenvolvimento da conceção, construção, manutenção e operação do novo parque de diversões.

A nova Feira deverá ter capacidade para receber cerca de 1,3 milhões de visitantes por ano. Em relação à localização foram equacionadas outros locais para a construção do parque, além de Carnide, mais precisamente a norte do Parque das Nações e na Doca do Poço do Bispo, em Marvila. A opção pelo Parque das Nações implicaria despesa com a descontaminação dos solos, nota o documento.

O estudo de impacte ambiental conclui que o projeto é viável do ponto de vista ambiental e que constitui “uma oportunidade de desenvolvimento urbano integrada, de relevante importância para a cidade de Lisboa e sua região”. De acordo com o documento, que estará em consulta pública no portal Participa até dia 30 de janeiro do próximo ano.