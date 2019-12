Sondagem deixa PSD mais perto do PS

O PSD está a posicionar-se e conseguiu encurtar a distância que o separa do PS em dezembro, avançou o Jornal de Negócios (conteúdo pago), de acordo com os resultados de uma sondagem da Intercampus feita para ao Jornal de Negócios e ao Correio da Manhã.

De acordo com a projeção, o PS reúne 33,9% das intenções de voto, contra 25,7% do PSD. Os socialistas perderam um ponto percentual enquanto os social-democratas subiram 0,8 pontos, o que, no total resulta de uma redução de 1,8 ficando a uma distância de 8,2 pontos. Se recuarmos a outubro esta diferença encurtou-se ainda mais, passando de 10,8 para 8,2 pontos.

O Bloco de Esquerda (BE) ocupa a terceira posição, com intenções de voto estáveis, de 10,7%. Seguido do CDU, que cai de forma significativa face ao mês anterior para 6,3%, ficando em linha com o mês de outubro. O PAN mantém-se em quinto lugar conseguindo 6,1% das intenções de voto, o valor mais alto desde sempre. O Chega também consegue um bom desempenho em dezembro e vê as suas intenções de voto passarem de 4,8% para 5,7%, ou seja, quase triplica o resultado obtido nas urnas a 6 de outubro. CDS recupera ligeiramente para 3,9%, contrariamente à Iniciativa Liberal que desliza para 2,4%, revela a sondagem.

A sondagem em questão foi realizado entre 12 e 17 de dezembro, período que coincidiu com a entrega do Orçamento do Estado no Parlamento que ocorreu a 16 de dezembro. A imagem de Rui Rio melhora enquanto a imagem de António Costa se degradou. Rui Rio recebe uma classificação de 3, que contrasta com os 2,7 do mês anterior, enquanto Costa passa de 3,2 para 3,1, ficando com a distância mínima face ao líder da oposição.