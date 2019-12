Há cinco obras do plano de investimento Ferrovia 2020 que não ficarão prontas no prazo previsto porque não há candidatos a responderem aos concursos públicos lançados, este ano, pela IP – Infraestruturas de Portugal. A solução passará por subir os preços das empreitadas para evitar maiores atrasos, segundo noticia o Dinheiro Vivo (acesso livre).

O plano Ferrovia 2020 começou há quase quatro anos, mas tem apenas 5% das obras concluídas. O orçamento total é de 2.171 milhões de euros, sendo que mais de 50% provêm de fundos comunitários ao abrigo do Portugal 2020.

Apesar de o financiamento existir, há atrasos na realização das obras. A linha do Algarve é a mais afetada, segundo o Dinheiro Vivo. Por exemplo, a eletrificação dos troços entre Tunes e Lagos e entre Faro e Vila Real de Santo António ficará pronta apenas no terceiro trimestre de 2023 (face à anterior previsão de início de 2023).

A IP reconhece, de acordo com o jornal, que não considerou o tempo necessário para a avaliação de impacte ambiental dos dois troços, mas também que estão a ocorrer “dificuldades dos projetos, do mercado de obras públicas na fase de contratação e na articulação com as autarquias das soluções a desenvolver“, numa apresentação feita na Assembleia da República.