Revista de imprensa internacional

O Governo espanhol condiciona subida das pensões à tomada de posse, enquanto os Estados Unidos alertam Boris Johnson para risco de deixar Huawei entrar no 5G. No campo empresarial, a BMW está a ser investigada nos EUA por suspeita de práticas comerciais desleais e a banca brasileira poderá vir a ser resgatada com dinheiro público. Na véspera de Natal, são também notícia as campanhas com influencers na rede social TikTok.

Expansión

Governo condiciona subida das pensões à tomada de posse

O Governo espanhol decidiu aprovar um aumento das pensões de 0,9% depois da tomada de posse de Pedro Sánchez para um segundo mandato como presidente do Governo. O decreto-lei deverá ser aprovado no conselho de ministros de sexta-feira, de acordo com fontes citadas pelo Expansión. O objetivo do Executivo com este aumento é transmitir “Segurança jurídica” aos pensionistas, garantindo um aumento do rendimento. A decisão efetiva só será tomada depois de o Governo ter plenos poderes para o fazer. O Governo espera alcançar um acordo com a Esquerda Republicana da Catalunha nos próximos dias para que se abstenha na segunda votação da investidura de Sánchez.

Wall Street Journal

Regulador norte-americano investiga BMW por suspeita de práticas comerciais desleais

A Securities and Exchange Commission (SEC) norte-americana abriu uma investigação à BMW, em que está avaliar se a fabricante automóvel alemã manipulou vendas. Em causa está uma prática conhecida como punching sales, que consiste em registar veículos, que se mantêm nos stands e poderão mais tarde ser vendidos a preço mais baixo, para impulsionar os números. A empresa já confirmou a investigação, mas não se pronunciou sobre as suspeitas. “Temos estado em contacto com a SEC e vamos cooperar totalmente com a investigação”, disse um porta-voz da BMW.

Financial Times

EUA alertam Boris Johnson para risco de deixar Huawei entrar no 5G

A Casa Branca alertou o Reino Unido para o risco de permitir que a chinesa Huawei entre nas redes de telecomunicações 5G. A Administração de Donald Trump considera que é um risco para os serviços secretos britânicos. “Vão roubar uma série de segredos de Estado, sejam estes segredos nucleares do Reino Unido ou do MI6 ou MI5“, disse o conselheiro para a segurança interna dos Estados Unidos, Robert O’Brien, em entrevista. “É um pouco chocante para nós que as pessoas no Reino Unido considerem a Huawei como qualquer tipo de decisão comercial. 5G é uma questão de segurança nacional”.

Globo

Banco Central brasileiro propõe lei que prevê resgate da banca com dinheiro público

O Banco Central do Brasil propôs um projeto de lei para modernizar os mecanismos de resgate a bancos em dificuldades, que prevê, como “último recurso”, o uso de dinheiro público para crises graves. O texto, que foi enviado ao Congresso, propõe dotar o Brasil de uma legislação “mais moderna” e efetiva para socorrer entidades financeiras com problemas, em linha com o padrão internacional adotado após a crise de 2008, refere o Banco Central. O projeto prevê cenários de resolução para bancos em crise, apresentando dois regimes diferentes, estando também prevista a criação de mecanismos privados de proteção do sistema, que serão capitalizados com recursos do próprio sistema financeiro brasileiro. “Apenas em casos de crises severas e somente depois do uso de todos os recursos privados dos acionistas e dos fundos de resolução” é que o projeto prevê “a possibilidade do uso de fundos públicos como último recurso”.

Reuters

TikTok cativa marcas para campanhas de Natal com influencers

Presente há pouco mais de um ano nos Estados Unidos, a rede social chinesa TikTok já conquistou as maiores marcas do mundo. A app, que tem estado sob escrutínio dos reguladores norte-americanos devido a preocupações sobre proteção de dados e moderação de conteúdos, apostou em atrair anunciantes norte-americanos. “Penso que fizemos um bom trabalho a unir criadores de conteúdos e marcas, o que é uma vitória para nós”, disse Vanessa Pappas, diretora-geral da TikTok nos EUA.

