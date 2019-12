Revista de imprensa internacional

Na banca, o governador do Japão admite estar pronto a descer os juros, caso a meta de inflação de 2% esteja em risco. Em Espanha, o banco central espanhol considera que o Sabadell e Bankinter são as instituições financeiras mais eficientes. A marcar a atualidade internacional está também a demissão do ministro da Educação italiano, que renunciou ao cargo em protesto pela falta de orçamento destinada à tutela.

Banco do Japão está pronto a descer juros se meta de inflação estiver em risco

O governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, disse esta quinta-feira que o banco central flexibilizaria ainda mais a sua política monetária caso a meta de inflação de 2% estiver em risco, o que sinaliza a sua disponibilidade para adotar ainda mais estímulos monetários. Num discurso no encontro anual do maior lobbista nipónico, Kuroda traçou um cenário mais otimista relativamente às perspetivas económicas globais, o que fortaleceu as perspetivas do mercado de que o banco do Japão não tem pressa para alterar a sua atual política monetária.

Sabadell e Bankinter são os mais eficientes para o Banco de Espanha

A redução de custos é considerada a chave para que os bancos espanhóis elevem o seu nível de rentabilidade. O Sabadell e o Bankinter são os únicos bancos cotados, de um total de oito, que têm níveis próximos àqueles que o Banco de Espanha considera recomendáveis. De acordo com os dados relativos a setembro, o Sabadell apresenta uma taxa de eficiência de 46% e o Bankinter de 51,3% (quanto mais baixo o valor, melhor é a eficiência). Segundo os dados, os oito bancos analisados têm uma taxa média de eficiência em Espanha de 54%, o que supera em dez pontos percentuais o recomendado pelo supervisor espanhol para sejam rentáveis. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Sem dinheiro para a Educação ministro italiano cumpre promessa e demite-se

O ministro da Educação italiano, Lorenzo Fioramonti, apresentou a demissão ao primeiro-ministro Giuseppe Conte, em protesto pela falta de orçamento destinado à respetiva tutela. Fioramonti tinha prometido abandonar o cargo, caso não conseguisse obter 3.000 milhões de euros para melhorar as escolas e as universidades do país. “Não deveria surpreender a ninguém que um ministro cumpra a sua palavra”, disse o ministro na quarta-feira. Entre as as suas propostas estava a criação de impostos sobre o açúcar ou os plásticos, por forma a conseguir arrecadar mais receitas para a Educação.

Glaxo com dificuldade em recrutar para a sua equipa de inteligência artificial

O laboratório britânico GlaxoSmithKline pretende recrutar 80 especialistas até ao final de 2020 para a sua equipa de Inteligência artificial em São Francisco, mas está a deparar-se com sérias dificuldades porque a procura é grande mas a oferta limitada. Perante a escassez de investigadores e engenheiros disponíveis em Sillicon Valley, a farmacêutica está a virar-se para o mundo universitário, a Marinha norte-americana e a indústria musical para preencher as vagas. A equipa estará a trabalhar ao lado do novo laboratório consagrado à genómica funcional que a fabricante britânica está a construir em parceria com a Universidade da Califórnia.

Incêndio florestal no Chile destrói 200 casas

Um incêndio florestal em Valparaíso, na costa do Chile, destrui total ou parcialmente 250 habitações e deixou quase 2.000 pessoas sem eletricidade. O fogo, que começou na terça-feira e ainda continua ativo, devastou 150 hectares nas colinas de Rocuant e San Roque e feriu 12 bombeiros. Fizemos progressos no controlo [do fogo], mas este ainda não está sob controlo”, revela a nota do Governo chileno. Além disso, um outro incêndio, mais circunscrito, atingiu nove hectares de vegetação na mesma área, segundo as autoridades. O Executivo já mandou abrir uma investigação sobre as causas dos dois incêndios, que mobilizam 12 unidades de combate a incêndios, soldados, sete navios-tanque e onze helicópteros.

