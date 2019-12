A vacina da meningite B para todas as crianças e a vacina contra o vírus do papiloma humano (HPV) para rapazes vão integrar o Programa Nacional de Vacinação (PNV) a partir de outubro do próximo ano.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo secretário de Estado da Saúde, António Sales, e pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Será ainda incluída no PNV a vacina do rotavírus, mas apenas para grupos de risco a definir posteriormente.

Vacina contra meningite B vai ser gratuita durante primeiro ano de vida

A vacina contra a meningite B será administrada de forma gratuita a partir do próximo ano a todas as crianças durante o primeiro ano de vida, anunciou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Esta vacina, contra a doença invasiva meningocócica B, será dada aos dois, quatro e 12 meses e vai aplicar-se, a partir de outubro de 2020, a todos os nascidos a partir de 01 de janeiro de 2019.

Para os nascidos em 2019 o esquema de vacinação será iniciado ou completado de acordo com a história vacinal individual.

Além desta, o Programa Nacional de Vacinação passa a incluir a vacina contra infeções pelo vírus do papiloma humano (HPV) para todos os rapazes, aos 10 anos, aplicando-se aos nascidos a partir de 01 de janeiro de 2009.

A vacina do HPV passa então, a partir de outubro de 2020, a ser dada não apenas a raparigas, mas também a rapazes.

Quanto à vacina contra o rotavirus, serão ainda estudados os grupos de risco a quem será administrada de modo gratuito, também a partir do próximo ano.