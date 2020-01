“A Tranquilidade ainda se encontra a avaliar o eventual lançamento de um seguro deste tipo e para já não tem mais comentários a fazer”, foi a resposta da Seguradoras Unidas a ECOseguros depois de a ASF ter aprovado o conjunto proposto pela companhia para corresponder ao Programa de Arrendamento Acessível, lançado pelo Governo.

A ASF, entidade reguladora do setor aprovou, nos últimos dias do ano, as condições gerais para três apólices de Seguro de Arrendamento Acessível no âmbito do Programa de Arrendamento Acessível propostos pela Seguradoras Unidas, estando a companhia, agora detida pela Generali, em condições de os lançar no mercado assim o decida.

O programa de arrendamento acessível foi lançado pelo Governo, estando a Câmara de Lisboa entre as mais dinâmicas no seu desenvolvimento.