A confiança dos consumidores caiu em dezembro, depois de ter subido em novembro, penalizada por fatores como ser uma altura de grandes compras. Por outro lado, o indicador de clima económico estabilizou no final de 2019, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira.

A queda na confiança dos consumidores resultou do “contributo negativo das expectativas relativas à evolução da situação económica do país, da realização de compras importantes e da situação financeira do agregado familiar“, explica o INE. “Em sentido contrário, as opiniões sobre a evolução passada da situação financeira do agregado familiar contribuíram positivamente”, refere o gabinete de estatísticas.

No que diz respeito à poupança dos consumidores, as apreciações relativas ao momento atual agravaram-se nos últimos dois meses, de forma mais expressiva em dezembro. Ainda assim, o “saldo das expectativas relativas à evolução futura da poupança aumentou em novembro e dezembro, atingindo o valor mais elevado desde abril de 2002”, aponta o INE.

Já a confiança no clima económico, que estabilizou pelo segundo mês consecutivo, beneficiou da melhoria dos indicadores nos setores da Indústria Transformadora e da Construção e Obras Públicas, que subiram depois de quedas no mês anterior. A contrabalançar o indicador encontraram-se o Comércio e os Serviços, setores onde a confiança diminuiu.